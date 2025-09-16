Зеленский: Пройдут годы, и россияне, их дети и внуки будут просить прощения

Зеленский заявил, что не может поехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, поскольку Москва является столицей страны, которая, по его словам, атакует Украину. Об этом он сообщил во вторник, 16 сентября, в своем Телеграм-канале.

Зеленский призвал Европу и США сосредоточиться на поддержке Украины, а не на своих отношениях с Россией.

Каждый день их обсуждений о том, какие ограничения ввести, обходится нам слишком дорого — в человеческих жизнях. Это несправедливо, подчеркнул он.

«Пройдут годы, и россияне, их дети и внуки будут просить прощения», — сообщил украинский диктатор.

Зеленский выразил готовность провести встречу с Трампом и Путиным в формате без предварительных условий.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский выдвинул условие для заключения мира в адрес Трампа.