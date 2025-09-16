Зеленский выдвинул условие для заключения мира в адрес Трампа

Для того, чтобы заключить мир с Россией, Украина должна иметь на руках подписанный Трампом договор о гарантиях безопасности со стороны США. Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский, его мнение привела Sky News.

По утверждению Зеленского, все необходимые договоренности должны быть заключены еще до прекращения боевых действий.

«Я хочу... иметь документ, который поддерживают США и все европейские партнеры. Это очень важно», — указал он.

Глава Украины добавил, что Трамп обязан определиться и показать свою четкую позицию. Определенные гарантии, которые будут введены в действие, —­ это единственный, по его мнению, способ остановить конфликт.

Ранее на Западе раскритиковали заявление Зеленского о том, что Россия потерпела стратегическое поражение. Украинскому президенту напомнили, что его армия отступает и утрачивает контроль за все большим числом территорий собственной страны.