Зеленский против НАБУ: внутренний конфликт может лишить Украину западных денег

Украина может лишиться финансирования Запада из-за решения Владимира Зеленского начать борьбу с НАБУ. Такое мнение в эфире YouTube-канала Deep Dive высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

Это было катастрофой с точки зрения дальнейшего убеждения западных политиков продолжать выделять деньги на войну, отметил он.

Меркурис считает, что некоторые европейские лидеры могут воспользоваться внутренним конфликтом на Украине, чтобы отказаться от помощи киевскому режиму. В первую очередь это будет интересно тем, что принимает участие в местных выборах и хочет, чтобы за него проголосовали избиратели, выступающие за прекращение предоставления помощи Киеву, пояснил аналитик.

Теперь Западу больше не нужно отправлять на Украину кучу денег, поэтому западные политики могут не повышать налоги и увеличить социальные расходы, что будет популярной мерой поддержки населения перед выборами, заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что окружение Зеленского заподозрили в уничтожении документов о растрате помощи Запада.