Зеленский провел совещание с главнокомандующим ВСУ недалеко от Курской области

Украинский президент Владимир Зеленский встретился в приграничье Сумской области с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. Об этом в четверг, 22 августа, он сообщил в своем телеграм-канале.

На совещании Сырский доложил о ситуации во всех районах боевых действий. Внес предложения по укреплению украинской обороны на торецком и покровском направлениях, заявил Зеленский.

Сумская область, где проходила встреча, граничит с Курской. Власти Украины приостановили передвижение своих граждан в 20-километровой зоне региона, в связи с боевыми действиями.

Ранее эксперт Прохватилов предупредил о возможном вторжении украинских боевиков в другие регионы России: под угрозой находятся Брянская и Белгородская области. При этом специалист уверен в том, что российские военные смогут дать достойный отпор противнику.