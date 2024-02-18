Зеленский провел телефонный разговор с Байденом в ходе Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что проводил разговор по телефону с коллегой из США Джо Байденом на Мюнхенской конференции, прошедшей накануне. По его словам, они с президентом США говорили о ситуации на фронте. Соответствующее заявление он сделал в своих соцсетях .

В посте Зеленский рассказал о проведенном разговоре. Он уточнил, что они с коллегой обсудили положение на фронте. Лидер Украины добавил, что рад тому факту, что может положиться на поддержку от Байдена. Он также выразил надежду и на то, что конгресс Соединенных Штатов примет «мудрое решение», подразумевая, что оно будет сделано в пользу Киева.

Зеленский также добавил, что они с Байденом договорились «поддерживать контакт» в дальнейшем.

Накануне Зеленский заявлял, что не считает проблемы с поддержкой от Соединенных Штатов предательством.