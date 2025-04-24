Трамп сообщил, когда будет актуален вопрос выхода США из переговорного процесса по Украине

Американский президент Дональд Трамп рассказал о том, когда будет актуален вопрос выхода США из процесса переговоров по Украине. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

По словам Трампа, которые приводят журналисты, до выхода США из переговорного процесса не дойдет, потому что будет заключена сделка и тогда уже об этом вопросе не придется волноваться.

Резюмировал лидер США Дональд Трамп тем, что этот же вопрос о выходе США из переговорного процесса можно будет задать через две недели.

Напомним, что ранее политолог Борис Межуев заявил о том, что Конгресс США не даст Трампу признать Крым российской территорией.