Зеленский: Рада может принять законопроект о мобилизации в ближайшие недели

Скандальный законопроект о мобилизации на Украине может быть принят в ближайшие недели. Об этом в ходе интервью заявил лидер Киевского режима Владимир Зеленский. Комментарий публикует МК.

Законопроект о мобилизации на Украине рассмотрят в течение нескольких недель. Голосования традиционно проведут в Верховной раде. По их итогам, в стране может начаться новая волна призывов, причем очень жестких.

«Думаю, что в ближайшие недели парламент проголосует», — заявил глава Украины.

Сама Верховная рада сообщала о рассмотрении законопроекта в апреле, в 10-11 числах. Нововведения достаточно серьезные: граждан будут сурово наказывать даже за отказ от прохождения медицинской комиссии. За это будет грозить до пяти лет тюрьмы по статьям об уклонении от воинской службы.

Ранее сообщалось, что Зеленский испугался вероятности полномасштабного российского наступления.