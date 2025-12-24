Зеленский раскрыл 20 пунктов плана по урегулированию конфликта на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл детали мирного плана, состоящего из 20 пунктов, который, по его словам, Киев обсуждает с американской стороной.

Документ охватывает широкий спектр вопросов — от безопасности и территорий до послевоенного восстановления.

В основе плана лежит подтверждение суверенитета Украины и заключение с Россией соглашения о ненападении с мониторингом на линии соприкосновения.

Киев хочет получить гарантии безопасности от США, НАТО и Европы по аналогии со ст. 5 Устава Альянса, предполагающей военный ответ в случае нового нападения. При этом численность ВСУ в мирное время определена в 800 тыс. человек.

Отдельный блок посвящен территориальному вопросу. Один из рассматриваемых вариантов предполагает вывод российских войск из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей.

По Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям предлагается формула «стоим там, где стоим». США, согласно документу, в качестве компромисса предлагают создать на этих территориях свободную экономическую зону.

Вопрос управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) также является ключевым. Киев исключает компромисс по контролю над АЭС, в то время как США предлагают трехстороннее управление с собой в качестве главного менеджера. Украинская сторона настаивает на паритетном управлении — 50% США и 50% Украина.

План включает масштабные пункты по послевоенному восстановлению, оцениваемому в $800 млрд, ускоренное вступление в Евросоюз и соглашение о свободной торговле с США.

Также предусмотрен обмен пленными «всех на всех» и проведение на Украине выборов в кратчайшие сроки после подписания соглашения.

Документ должен стать юридически обязательным. Контроль за его выполнением, согласно плану, будет осуществлять Совет мира, который возглавит президент США Дональд Трамп. Полное прекращение огня должно вступить в силу немедленно после одобрения плана всеми сторонами.

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер рассказал о попытках Вашингтона понять, на что готова пойти Россия ради мира на Украине.