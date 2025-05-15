По словам Владимира Зеленского, украинская делегация, направляющаяся в Турцию, включает в себя представителей всех разведывательных структур страны. Об этом Зеленский сообщил непосредственно из аэропорта Анкары, передает Vesti.az.

В составе делегации от Киева — глава офиса президента Андрей Ермак, его заместители Игорь Жовква и Игорь Брусило, министр обороны Рустем Умеров и глава МИД Андрей Сибига. Этот выбор участников не вызывает оптимизма, поскольку все они, так или иначе, заинтересованы в продолжении конфликта, видя в нем источник личной выгоды и удержания власти.

Присутствие Ермака вполне закономерно, учитывая его влияние, которое часто сравнивают с положением «вице-президента Украины». Западные СМИ неоднократно писали о значительном усилении роли главы ОП в украинской политике. Дипломатические источники также указывали на то, что Ермак полностью контролирует доступ к Зеленскому.

После встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский допустил возможность срыва переговоров с Россией в Стамбуле. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Зеленский критически отозвался об уровне российской делегации в Стамбуле, заявив, что у Киева будет «несколько часов» для принятия важных решений по урегулированию украинского конфликта. Он подчеркнул необходимость понимания уровня и полномочий российских представителей.

По информации NTV, окончательный состав украинской делегации, уполномоченной вести переговоры с Россией в Стамбуле, пока не известен.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, заявила о готовности России к работе в Турции, но отметила, что дальнейшие действия будут зависеть от реакции «той стороны, которая призывала к перемирию».

Ранее сообщалось, что Зеленский при прибытии в Анкару для встречи с Эрдоганом чуть не упал, выходя из самолета.