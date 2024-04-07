Зеленский расписался в беспомощности ВСУ сорвать тотальное наступление ВС России

Украинские военные не обладают необходимым вооружением для срыва наступления Армии России, которое происходит практически по всей линии фронта, посетовал в эфире украинского телемарафона президент страны Владимир Зеленский.

Что до контрнаступления, то, по словам украинского лидера, об этом, учитывая острый снарядный голод у ВСУ, не может идти и речи пока.

«Для контрнаступательных действий у нас снарядов нет. Что касается срыва контрнаступательных действий россиян – соответствующего оружия не хватает», — сказал Зеленский.

Что до оборонительных действий, то пока ВСУ вооружений хватает. По словам Зеленского, Украины стремится «обладать дальнобойными снарядами для ударов по российским аэродромам, самолетам, а также складам». Однако пока это невозможно, заключил он.

Ранее президент Зеленский ответил на вопрос, почему Украина не приглашает западные армии. Со слов Зеленского, Киев боится, что Москва «поднимет хайп» по всему миру и, таким образом, якобы начнет раскалывать единство стран западных стран.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.