Зеленский рассказал, чего он ждет от переговоров в Стамбуле
Liberation: Зеленский ждет от встречи в Турции прекращения огня и обмена пленных
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В интервью изданию Liberation украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул, что ключевыми вопросами на переговорах в Стамбуле должны стать безоговорочное прекращение боевых действий и освобождение всех удерживаемых лиц.
Он отметил, что для достижения прочных договоренностей требуется участие посредников, так как взаимное доверие между украинской и российской сторонами отсутствует.
Зеленский выразил мнение, что только международные гаранты, включая Соединенные Штаты, способны обеспечить соблюдение достигнутых соглашений.
Украинский президент заявил о своей готовности прибыть в Турцию для проведения переговоров, даже если к середине мая не удастся добиться перемирия. Он акцентировал внимание на том, что предпримет все возможные шаги для инициирования диалога, который потенциально может привести к завершению конфликта.
Ранее сообщалось, что Зеленский не считает важным вопрос состава киевской делегации в Турции.