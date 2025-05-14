Зеленский рассказал, чего он ждет от переговоров в Стамбуле

В интервью изданию Liberation украинский лидер Владимир Зеленский подчеркнул , что ключевыми вопросами на переговорах в Стамбуле должны стать безоговорочное прекращение боевых действий и освобождение всех удерживаемых лиц.

Он отметил, что для достижения прочных договоренностей требуется участие посредников, так как взаимное доверие между украинской и российской сторонами отсутствует.

Зеленский выразил мнение, что только международные гаранты, включая Соединенные Штаты, способны обеспечить соблюдение достигнутых соглашений.

Украинский президент заявил о своей готовности прибыть в Турцию для проведения переговоров, даже если к середине мая не удастся добиться перемирия. Он акцентировал внимание на том, что предпримет все возможные шаги для инициирования диалога, который потенциально может привести к завершению конфликта.

Ранее сообщалось, что Зеленский не считает важным вопрос состава киевской делегации в Турции.