Зеленский резко сократил свое пребывание в ЮАР

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение заметно сократить программу своего визита в Южно-Африканскую республику. Об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Украинскому лидеру предстояло в ЮАР встретиться с большим числом политиков. Он решил, что проведет встречу только с одним из них, главой государства Сирилом Рамафосой.

«Часть программы этого визита отменяю и после встречи с президентом ЮАР немедленно возвращаюсь на Украину», — указал Зеленский.

Он добавил, что те встречи с общественными и политическими лидерами, которые должен был провести он сам, проведет Адрей Сибига, украинский министр иностранных дел.

Ранее в западных СМИ появилась точка зрения, что Зеленский после ссоры с американским лидером Дональдом Трампом будет действовать в одиночку или при поддержке Европы. Он готов проводить прежнюю политику даже при отсутствии поддержки со стороны Соединенных Штатов. В то же время глава Белого дома, критикуя Зеленского, убежден, что все козыри у него на руках.