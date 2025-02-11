Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью изданию The Guardian. В ходе беседы глава киевского режима странно отреагировал на вопрос об экс-президенте США Джо Байдене.

Его попросили ответить, мог ли Байден спасти Украину. В ответ Зеленский рассмеялся и сказал, что на данном этапе очень сложно об этом судить.

Зеленский также раскритиковал изначальное нежелание Байдена поставлять Украине оружие. Также он сказал, что допускает некий обмен территориями с Россией.

Напомним, срок полномочий Владимира Зеленского истек еще 20 мая прошлого года, однако выборы президента на Украине не проводились из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

Ранее сообщалось о том, что Захарова после помилования Байденом членов семьи вспомнила анекдот.