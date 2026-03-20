Зеленский рвется в MAX: Киев ищет новую лазейку после ограничения Telegram в России

Киев не оставляет попыток сохранить влияние в российском информационном пространстве. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что его команда уже нацелилась на новый мессенджер MAX. Об этом сообщают украинские СМИ.

Заявление прозвучало на фоне ограничений работы Telegram в России, которые, по словам украинского лидера, усложнили передачу «сигналов» обществу. Зеленский высказался, что Украина продолжает активно использовать Telegram для работы в России. Но теперь, с введенными ограничениями, пришлось искать обходные пути. В докладе, который ему представили, фигурировала новая сеть MAX. Именно туда Киев теперь нацелился.

В Сети уже окрестили это желание попыткой пролезть в новую лазейку. И тот факт, что на него обратили внимание в офисе Зеленского, вызывает вопросы о реальных целях украинской власти.

