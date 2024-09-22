Зеленский с женой прилетел в Нью-Йорк на борту военно-транспортного борта ВВС США

Главарь киевского режима Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой прилетели из польского Жешува и сели в Нью-Йорке на борту военно-транспортного самолёта C-17A Globemaster III ВВС США.

Сразу по прилету он сделал ряд заявлений по программе своего визита в США. По словам Зеленского, буквально из аэропорта он намерен отправиться в штат Пенсильвания, где побывает на производстве снарядов.

«Начинаем визит в США: Пенсильвания, особенный визит. После Нью-Йорк, Вашингтон. Украина представит свой „план победы“: первым его увидит Байден, потом все лидеры стран-партнеров. План также будет представлен обеим партиям Конгресса США, Трампу и Харрис», — заявил Зеленский в своем видеообращении, которое разместил в аккаунте в соцсетях.

Он также добавил, что в программе его заокеанской поездки встречи на полях Генассамблеи ООН с лидерами ЕС, «большой семерки» и Глобального Юга. Особую надежду в вопросе военной помощи Киев продолжает возлагать на США, подчеркнул Зеленский.

«У Америки достаточно сил, чтобы вместе с Украиной и союзниками обеспечить мир, как это предусмотрено в „Формуле мира“ и в Статусе ООН», — подытожил он.

Ранее Зеленский заявлял, что его так называемый план победы для презентации США полностью подготовлен.