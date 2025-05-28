Зеленский сбежал от фон дер Ляйен, узнав, что ВС РФ уже под Сумами

Президент Украины Владимир Зеленский неожиданно прервал свой визит в Германию и вернулся на родину. Об этом пишет немецкое издание Spiegel со ссылкой на источники.

Согласно информации, опубликованной в СМИ, причиной такого шага стали достижения российской армии в Сумской области. Президент Украины выразил свою обеспокоенность наступлением военных ВС России на указанном направлении.

Сообщается, что лидер киевского режима планировал присутствовать на церемонии награждения председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и пообщаться с ней, но в последний момент резко передумал.

Как мы уже сообщали, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Германии, где провёл переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. В ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего содействия Украине, а также усиления ограничительных мер в отношении России.

Ранее сообщалось, что на совместной пресс-конференции канцлер ФРГ Фридрих Мерц прервал Зеленского, когда возникла пауза в переводе.