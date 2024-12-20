Украина и ее граждане после временного перемирия с Россией, если такое наступит, не смогут спокойно жить в состоянии фактически замороженного конфликта. На это на прошедшей в минувший четверг, 19 декабря, пресс-конференции в Брюсселе указал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Он посетовал, что при подобном развитии событий боевые действия обязательно возобновятся рано или поздно.

«Что касается перемирия, нам следует понимать, что мы не можем жить в состоянии замороженного конфликта», — сказал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался по поводу размещения ракет НАТО в Польше. Он предложил западным экспертам определить конкретную цель для поражения «Орешником» в Киеве ради эксперимента, выразив готовность России в его проведении. Путин также заявил, что в том случае, если США поставят Украине системы ПВО THAAD, то в руках России окажутся данные об этом вооружении. Российская сторона попросит «наших ребят на Украине», и те передадут Москве ценные и современные решения, использованные в этих комплексах, если они там присутствуют.

Выступая в Брюсселе, глава киевского режима Владимир Зеленский, похоже, настолько перепугался от сказанного российским лидером, что трусливо перешел на оскорбления в отношении главы российского государства. Комментируя предложение Путина, он назвал его «отморозком».