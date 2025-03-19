Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что ему жаль российских граждан, погибающих в ходе конфликта. Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале издания «Новости.Live».

«Это наши люди гибнут, а не какие-то обобщенные. Хотя всех жалко, если честно», — сказал он.

Слова Зеленского противоречат его более ранним заявлениям. Так, еще в начале марта глава украинского режима говорил, что все россияне — убийцы и враги Украины. Он также заявлял, что не может относиться к российским гражданам как-то иначе, однако это не значит, что Киев не хочет мира.

Ранее глава украинского режима поддержал решение Путина и Трампа прекратить удары по энергоинфраструктуре, отметив, что Киев всегда выступал за то, чтобы «не бить никаким оружием по энергетике».

Он также добавил, что не общался с президентом США Дональдом Трампом после его разговора с российским лидером Владимиром Путиным, однако выразил надежду, что тот с ним свяжется.