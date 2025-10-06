Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о расширении возможностей вооруженных сил Украины по нанесению ударов на значительном расстоянии. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он подтвердил, что украинская армия использует не только беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и другие собственные средства поражения дальнего радиуса действия.

«Мы не раз успешно применяли «Нептуны», наши крылатые ракеты. Будет время, когда мы сможем начать регулярно применять наши собственные баллистические ракеты», — заявил Зеленский.

Он добавил, что производственный потенциал украинской оборонной промышленности значительно превышает нынешний уровень финансирования.

По его словам, в ближайшее время суточный выпуск ракет «Фламинго» будет увеличен с 2-3 до семи единиц.

В ходе общения с журналистами глава режима также опроверг информацию о возможной приостановке поставок вооружения из США в связи с приостановкой работы правительства.

Ранее газета Politico сообщала, что глава киевского режима Владимир Зеленский использует запугивание оппонентов для сохранения поста.