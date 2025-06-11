Зеленский шокировал мир новым заявлением о России
Зеленский снова призвал «остановить Россию»
Фото: [flickr.com]
Президент Украины Владимир Зеленский сделал очередное заявление о России. В своем традиционном вечернем обращении, опубликованном в телеграм-канале, он призвал мир «остановить РФ».
Глава киевского режима сказал, что чем дольше будет длиться война, тем быстрее будут меняться технологии ее ведения, что, в свою очередь, несет угрозу для всех.
«<…> Весь мир выиграет от принуждения России к миру», — заявил Зеленский.
Ранее в Госдуме определили причины очередной мольбы Зеленского к Западу о помощи.