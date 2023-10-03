Зеленский соврал о количестве глав МИД стран ЕС, приехавших в Киев

В своем очередном вечернем обращении в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский громогласно заявил, что в Киев в понедельник, 2 октября, якобы прибыли министры иностранных дел всех стран-членов Евросоюза.

На деле же оказалось все совсем иначе. На выездном заседании Совета ЕС отказались появиться главы МИД Швеции, Латвии, Польши и Венгрии. К примеру от Польши в Киев приехал лишь замминистра иностранных дел, от Латвии и Швеции – госсекретари внешнеполитических ведомства, а от Венгрии и вовсе отметился только замгоссекретаря МИД.

«Были все министры иностранных дел стран-членов, представители Еврокомиссии, верховный комиссар по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель», – приврал украинский президент.

На этом Зеленский не остановился и пофантазировал, что мол заседание в Киеве прошло «фактически на территории Евросоюза», заявив, что вступление Украины в ЕС лишь вопрос времени.

Ранее экс-депутат Рады Килинкаров заявил, что люди являются единственным ресурсом Зеленского для торговли с Западом.