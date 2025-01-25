Зеленский: Украина готова к транзиту газа из Азербайджана

Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к транзиту газа из Азербайджана. Такое заявление политик сделал во время встречи с президентом Молдавии Майей Санду, что гостит в Киеве в субботу, 25 января.

По словам Зеленского, если «будет политическая воля» и предварительное соглашение будет достигнуто, то контракт между Баку и Киевом можно заключить в кратчайшие сроки. Он напомнил, что обсудил тему поставки газа с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Международном экономическом форуме в Давосе.

«Мы можем использовать нашу инфраструктуру» для транзита азербайджанского газа», — заявил Зеленский, его цитирует Bloomberg.

В ходе встречи с Санду Зеленский также сообщил, что Украина готова обеспечить потребности населения Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в энергии. В регионе, где отсутствует отопление и электричество, Украина готова предоставить уголь.

Поставки газа в Молдавию были прекращены с 1 января 2025 года. В «Газпроме» сообщили, что такой шаг связан с задолженностью предприятия «Молдовагаза». По данным российской компании, Кишинев не выплатил 709 млн долларов. Из них Молдавия согласилась заплатить только 8,6 млн долларов.

Позже «Газпром» уведомил о том, что из-за прекращения транзита российского газа в Европу через Украину поставки газа будут прекращены и в Приднестровье.