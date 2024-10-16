Зеленский: Украина воюет с Россией, Ираном и Северной Кореей

Президент Украины Владимир Зеленский, представляя свой «план победы», сообщил, что страна сталкивается с угрозами со стороны трех государств — России, Ирана и Северной Кореи. Эта информация была озвучена им во время выступления в Верховной Раде, а видео можно найти на его официальном телеграм-канале.

«Украина воюет с тремя странами — Россией, Ираном и Северной Кореей», — заявил Зеленский.

16 октября президент Украины представил парламенту свой «план победы», который состоит из пяти ключевых пунктов. В их числе запрос о вступлении Киева в НАТО, меры по неядерному сдерживанию России и предложение о подписании специального соглашения с Евросоюзом и США. Данное соглашение должно касаться совместной защиты и инвестирования в разработку и использование урана, титана и лития.

Он призвал партнеров не только к военной помощи, но и к активному сотрудничеству в сфере экономики и энергетики. Зеленский выразил уверенность в том, что совместные усилия могут обеспечить Украине стратегическое преимущество и укрепить ее позиции на международной арене.

Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский официально представил «план победы» в Раде.