Украина может так и не получить никогда вожделенное приглашения в НАТО из-за того, что некоторые страны-члены Северо-Атлантического альянса имеют благоговейный страх перед РФ, заявил украинский президент.

Как посетовал на пресс-конференции с президентом Чехии Петром Павелом в Праге Владимир Зеленский, фактор страха серьезно мешает Украине стать полноправным членом военного блока.

«Кто-то оглядывается на Москву, кто-то боится Россию, у Киева могут возникнуть трудности с получением объединённой поддержки со стороны стран НАТО», — сказал украинский президент, его цитирует ТАСС.

При этом, какие именно страны-члены НАТО боятся Россию, украинский президент называть не стал.

Ранее политолог Батурин пояснил вероятность ввода контингента НАТО на Украину. Действующему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходим повод для введения на Украину ограниченного контингента Североатлантического альянса, в первую очередь польской и прибалтийских армий. Он ищет всевозможные повод удержаться у власти, считает эксперт.