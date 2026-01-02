Зеленский устранил потенциального соперника через кадровые перестановки

Президент Украины Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис президента, чтобы снизить его политическую самостоятельность и устранить возможного конкурента на президентских выборах. Такое предположение высказала газета The New York Times (NYT).

Издание отмечает, что Буданов рассматривается рядом аналитиков как потенциальный соперник Зеленского на фоне обсуждений о необходимости проведения президентских выборов на Украине, за которые, по оценкам газеты, выступают как США, так и Россия. Эксперты, на которых ссылается NYT, считают, что переход в состав президентской администрации может серьезно осложнить любые попытки участия в избирательной кампании.

На этом фоне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил агентству ТАСС, что кадровые перестановки в офисе президента Украины не способны изменить политическую судьбу Владимира Зеленского.

2 января в Киеве были проведены масштабные кадровые изменения. Кирилл Буданов был освобожден от должности руководителя ГУР Минобороны Украины и назначен главой офиса президента. Новым начальником военной разведки стал Олег Иващенко, ранее возглавлявший Службу внешней разведки страны.

Кроме того, председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко был переведен на работу в Министерство внутренних дел. Власти сообщили, что кандидатура нового главы пограничной службы будет представлена в ближайшее время.

