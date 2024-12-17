Владимир Зеленский утвердил закон о реформировании Счетной палаты Украины, что стало необходимым условием для получения финансовой помощи свыше $2 млрд от США и МВФ. Документом также предусматривается повышение зарплат сотрудникам палаты, о чем во вторник сообщила депутат Верховной рады Нина Южанина в своем телеграм-канале.

Депутат Ярослав Железняк ранее в октябре сообщил, что парламентарии одобрили законопроект, касающийся кардинальных изменений в Счетной палате, что было обязательным для продолжения финансирования.

Годовой оклад для председателя палаты составит $103 тыс. долларов, для членов — по $91,2 тыс., советников — $45,6 тыс., а для государственных аудиторов — от $67,2 тыс.

По заявлениям Южаниной, после вступления закона в силу члены Счетной палаты, их советники и аудиторы (всего около 500 человек) будут освобождены от регулирования закона «О государственной службе», что приведет к потере ответственности за выполнение аудитов. Это, как подчеркивает депутат, противоречит конституции Украины.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал от НАТО компенсацию в виде систем ПВО за невозможность вступления в альянс.