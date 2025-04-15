Зеленский решил продлить военное положение на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал рассмотрение в украинском парламенте законопроектов, предусматривающих пролонгацию действия военного положения и всеобщей мобилизации на территории страны. Предполагаемый срок продления, согласно документам, опубликованным на сайте Верховной Рады, составит 90 дней, начиная с 9 мая.

В связи с действующим военным положением проведение любых избирательных кампаний на Украине в настоящий момент невозможно.

Ожидается, что в ближайшее время депутаты Рады приступят к обсуждению предложенных законопроектов. Руслан Стефанчук, занимающий пост спикера парламента, ранее выражал уверенность в их положительном исходе.

Ярослав Железняк, депутат Верховной Рады, сообщал в своем телеграм-канале о планируемом продлении военного положения и мобилизации до 6 августа. Данное голосование станет уже 15-м по счету, касающимся продления указанных режимов.

Стоит отметить, что в последние недели в украинском медиапространстве активно обсуждалась возможность отмены военного положения и, как следствие, прекращения всеобщей мобилизации.

Подобные предположения связывались с активизацией переговоров по урегулированию конфликта при посредничестве Соединенных Штатов.

В прессе даже назывались ориентировочные даты проведения президентских и парламентских выборов, в том числе и в летний период текущего года.

Ранее сообщалось, что Зеленский на фоне слов Каллас предложил европейским лидерам приехать в Киев 9 мая.