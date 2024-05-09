Зеленский уволил начальника управления госохраны

Президент Украины Владимир Зеленский продолжает тасовать чиновников в высшем эшелоне власти. Сегодня он подписал указ об увольнении начальника управления государственной охраны Сергея Рудя.

Ранее был арестован полковник УГО Андрей Гук. Его подозревают в госизмене и подготовке покушений на высших должностных лиц страны, включая самого Зеленского. Считается, что Рудь покрывал своего подопечного, который приходится ему кумом.

Нардеп Алексей Гончаренко* написал сегодня, что в правительстве пять дыр — пять вакантных министерских кресел. В настоящий момент в украинском кабмине нет министра агрополитики, министра развития общин, территорий и инфраструктуры, министра культуры и информационной политики, министра молодежи и спорта, министра по делам ветеранов.

Зато Зеленский «пристроил» бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, подписав указ о его назначении послом в Великобританию.

* включен в России в список террористов и экстремистов