Зеленский уволил представителя по международным гарантиям безопасности

Владимир Зеленский утвердил указ об увольнении Евгения Мойсюка с должности специального уполномоченного по вопросам международных гарантий безопасности и развития оборонных сил Украины. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Зеленского.

Евгений Мойсюк занимал эту должность с 13 февраля 2024 года. Ранее он исполнял обязанности заместителя главнокомандующего ВСУ и был командующим десантно-штурмовыми войсками.

С 2000 по 2004 год Мойсюк командовал взводом, а затем ротой в 25-й воздушно-десантной бригаде. С 2004 по 2005 годы он служил в составе украинского контингента в Ираке. С 2008 по 2009 годы служил в составе Косовских сил.

Теперь Мойсюк будет выполнять функции заместителя министра обороны Украины.

Кроме того, кабмин Украины согласовал назначение замминистра обороны Валерию Чуркину. Владимир Василенко стал замминистра социальной политики, а Александра Ярема назначили государственным секретарем кабинета министров.

Кроме того, Владимир Бучка теперь занимает пост первого заместителя председателя государственного агентства лесных ресурсов.

Ранее специальный представитель президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог прокомментировал возможность размещения на Украине ядерного оружия.