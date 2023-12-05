Зеленский в последний момент отказался выступать перед американскими сенаторами

Об этом, как передает Reuters, проинформировал глава демократического большинства в американском Сенате Чак Шумер.

По его словам, свое решение выступить перед конгрессменами президент Украины изменил в последний момент. Видеоконференция речи Зеленского должна была начаться в 23.00 мск.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский должен был обратиться к сенаторам по видеосвязи во вторник, 5 декабря, с просьбой о финансовой помощи Украине.

Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что в вопросе финансовой помощи Киеву складывается катастрофическая ситуация. И у Вашингтона уже в ближайшее время могут иссякнуть ресурсы для закупки вооружений для ВСУ.