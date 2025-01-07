Зеленский внес проект о приостановке международных договоров с Россией и РБ

Глава украинского государства Владимир Зеленский направил в Верховную раду проект закона, который предусматривает прекращение действия некоторых международных соглашений о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности между Украиной и Россией, а также Белоруссией. Об этом стало известно из сообщения ТАСС .

В сопроводительных материалах к законопроекту указано, что в связи с прекращением работы почтовой связи выполнение международных соглашений Украины с этими государствами на практике невозможно.

Кроме того, к проекту были приложены 26 международных договоров о сотрудничестве в сфере правоохранительной деятельности, а также сопутствующие документы и один двусторонний договор с Минском.

Ранее сообщалось, что во время интервью блогеру Лексу Фридману Зеленский выругался матом из-за отказа Запада от превентивных санкций против РФ.