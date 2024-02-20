Зеленский впервые с начала СВО экстренно собирает фракцию «Слуга народа»

Украинские каналы сообщают, что президент Владимир Зеленский собирает фракцию «Слуга народа» в экстренном порядке, причем делает это впервые с 2022 года.

По данным СМИ, Зеленский запланировал заседание 21 февраля в здании Народной рады Украины. Для какой цели украинскому президенту потребовалась встреча с депутатами, еще и в спешке, пока неизвестно.

Несколько депутатов фракции «Слуга народа», которые решили остаться анонимными, подтвердили скорое проведение заседания с Зеленским.

«Событие неординарно в наших политических реалиях», — подчеркнул народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк.

По некоторым данным, депутаты фракции просили у Зеленского созыва еще полгода назад. Не исключают, что темами обсуждения станут актуальные события на линиях соприкосновения и жизнь граждан в условиях конфликта. Однако это, вероятно, раскроется позже.

Напомним, что на Украине действует военное положение. Оно не позволяет провести президентские выборы в стране, а также принять ряд других значимых решений относительно кадрового устройства в эшелонах власти.

Ранее сообщалось, что новый главком ВСУ предал доверие Зеленского, несмотря на обещания сохранить Авдеевку.