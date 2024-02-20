Аналитик Джерелиевский: Сырский предал доверие Зеленского, не проявив себя как «мясник» в Авдеевке

Главком ВСУ Александр Сырский не придерживался в Авдеевке (ДНР) тактики, которая была в Артемовске. Тогда военный прославился особой жестокостью и безразличием к жизням бойцов, за что и получил прозвище «мясник». Таким мнением с URA.RU поделился военный аналитик Борис Джерелиевский.

Сырский сдал Авдеевку, не заставляя бойцов ВСУ бессмысленно гибнуть в попытке удержать город. Это стало неожиданным шагом для многих. Новый главком украинской армией понял, что силы не равны, и сделал выбор в пользу жизней солдат. По словам аналитика, не ожидал такого поворота даже Владимир Зеленский. Все из-за завышенных ожиданий украинского лидера.

«Мы знаем, что как только он был назначен главкомом, Зеленский с него взял клятвенное обещание держать до конца Авдеевку. Ему был дан карт-бланш на все эти мероприятия, большую часть резервов, включая даже те, которые, например, прикрывали подступы к Киеву. Все переброшено было туда», — подчеркнул аналитик.

По мнению Бориса Джерелиевского, главком ВСУ не проявил себя жестоким образом, потому что был лишен того самого личного состава, который готов биться до последнего. В случае с Авдеевкой больше не оставалось выбора. Однако, таким образом, Сырский предал доверие Зеленского.

Ранее сообщалось, что приемный сын главнокомандующего ВСУ поздравил Россию с освобождением Авдеевки.