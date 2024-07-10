Зеленский: ВС РФ быстро учатся и осваивают новые технологии

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому пришлось на весь мир заявить об успехах Армии России в зоне проведения СВО. Сделал он это в ходе мероприятия в честь 75-летия НАТО, слова украинского лидера передает информационное агентство ТАСС .

По словам Зеленского, ВС РФ быстро учатся и адаптируются под новые условия боевых действий, осваивая технологии, дроны и ракеты. Прозвучала данная «похвала» от него в контексте жалоб на недостаточные поставки систем ПВО для своего государства. Лидер Украины также заявил о том, что истребители F-16, которые вскоре могут быть присланы западными странами для ВСУ, не смогут поменять положения дел на фронте на фоне своей немногочисленности.

Зеленский указал на то, что все западные страны говорят о важности передачи этих самолетов, но имеется проблема с их количеством и сроками поставок. Он подчеркнул, что количество истребителей, планируемых к передаче – «это ничто». Украине нужно 128 F-16 и у ее союзников есть такое количество техники, заключил президент.

Ранее в 3 регионах на западе Украины прозвучали взрывы.