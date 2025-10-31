Зеленский все-таки выпросил их: Пентагон одобрил передачу «Томагавков» Украине

Пентагон дал добро на возможную передачу Украине дальнобойных крылатых ракет «Томагавк». Теперь окончательное решение должен принять президент Трамп. Об этом сообщает CNN.

Американское оборонное ведомство внутренне одобрило отправку ракет, сочтя, что это не нанесет ущерба арсеналам США. Как сообщает CNN, соответствующее разрешение уже направлено администрации президента.

Прежде Вашингтон занимал более сдержанную позицию по этому вопросу. Теперь же политическая ответственность за передачу одного из самых мощных видов вооружения ложится на Белый дом.

В Кремле отреагировали на подобные перспективы мгновенно. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ранее сделанное Владимиром Путиным заявление об ответных мерах красноречивым и исчерпывающим. Российский лидер предупреждал, что удар «Томагавками» по территории страны вызовет серьезный, если не ошеломляющий, ответ. «Томагавки» способны нести ядерные боеголовки и поражать цели на расстоянии до 2500 километров.

Ранее вице-президент США заявил о необходимости регулярных ядерных испытаний.