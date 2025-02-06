Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о введении ограничительных мер в отношении ряда представителей российской культуры и организаций, в том числе в отношении директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Информация об этом была опубликована на официальном сайте главы государства.

Введенные Зеленским рестрикционные меры включают в себя блокировку активов и некоторые иные экономические ограничения.

«Постановляю ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 4 февраля 2025 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — приводится на сайте президента Украины.

В числе лиц, подвергшихся санкциям со стороны Украины, оказались: Сергей Обрывалин, занимающий пост первого заместителя министра культуры Российской Федерации; Владимир Осинцев, занимающий должность заместителя министра культуры; Елизавета Лихачева, директор Пушкинского музея; Вадим Майко, директор Института археологии Крыма Российской академии наук; Сергей Соловьев, руководитель археологических экспедиций.

Помимо этого, в перечень ограничений, введенный Зеленским, попали Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник, Центральный музей Тавриды и историко-археологический музей-заповедник «Херсонес Таврический», расположенный в Севастополе.

Ранее сообщалось, что главарь киевского режима Владимир Зеленский впервые за несколько лет выразил готовность к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, если это будет необходимо для урегулирования конфликта и будет без иных вариантов.