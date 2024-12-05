Зеленский ввел санкции против властей Грузии: в том числе Кобахидзе

Владимир Зеленский объявил о подписании указа, который вводит санкции со стороны Украины против руководства Грузии. Информация об этом появилась на его официальном сайте.

Согласно данному документу, в санкционные списки вошли 19 человек, среди которых основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также несколько судей и депутатов грузинского парламента.

Накануне Зеленский сообщал о планах по введению ограничительных мер против грузинских властей со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что Зеленский смягчил тон в вопросах уступки территорий на фоне успехов ВС РФ.