Зеленский ввел санкции против властей Грузии: в том числе Кобахидзе
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Владимир Зеленский объявил о подписании указа, который вводит санкции со стороны Украины против руководства Грузии. Информация об этом появилась на его официальном сайте.
Согласно данному документу, в санкционные списки вошли 19 человек, среди которых основатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили, премьер-министр Ираклий Кобахидзе, руководитель Службы госбезопасности Григол Лилуашвили, министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури, мэр Тбилиси Каха Каладзе, а также несколько судей и депутатов грузинского парламента.
Накануне Зеленский сообщал о планах по введению ограничительных мер против грузинских властей со стороны Киева.
Ранее сообщалось, что Зеленский смягчил тон в вопросах уступки территорий на фоне успехов ВС РФ.