Зеленский выпустил обращение в честь годовщины вторжения в Курскую область

В годовщину атаки 6 августа на приграничный российский регион Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил в своем телеграм-канале, что украинские вооруженные силы уже «больше года» осуществляют «активные действия» в Курской и Белгородской областях РФ.

Он также заявил, что украинская сторона, как он утверждает, продемонстрировала всему миру, что «вполне реально ставить Россию на место и достойно отвечать на ее удары». По словам Зеленского, мировые разведки «не предусмотрели» нападения, а российская сторона «не ожидала» подобного развития событий.

«Когда многие в мире думали, что ситуация в тупике, украинцы показали, что будут и дальше защищать свою независимость и принуждать Россию к завершению войны», — подчеркнул Зеленский в своем сообщении.

Ранее замглавы офиса Зеленского призвала украинцев не рассчитывать на скорый мир.