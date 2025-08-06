Зеленский вышел на второе место по популярности среди мировых политиков в США

Во время социологического опроса в США, который проводила компания Gallup, победу в нем одержал папа римский Лев XIV. Украинский президент Владимир Зеленский вышел на второе место. Об этом сообщила газета The Telegraph.

Лев XIV стал первым понтификом американского происхождения. Во многом поэтому большинство из тысячи опрошенных американцев отдали ему предпочтение в своем доверии. Папе римскому доверились 46% респондентов. Предпочтение Зеленскому отдали 20% участников опроса. У Дональда Трампа вдвое более худший показатель, ему в рейтинге присвоили индекс благосклонности минус 16%. Также негативный рейтинг у экс-президента Байдена и у вице-президента Джей Ди Вэнса. Хуже всех оказались показатели у предпринимателя Илона Маска и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Аналитики посчитали благосклонность высказавших свое мнение людей, сравнив разницу между процентами позитивных и негативных мнений.

Ранее в России составили рейтинг по городам, где выгоднее всего сдавать посуточно квартиры в аренду. Абсолютным победителем стал Геленджик. Он лидирует как по абсолютной величине годового дохода, так и по доходности, высчитанной от стоимости квартиры. Жилье в этом городе можно окупить всего через 2,5 года после его покупки.