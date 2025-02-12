Зеленский высказался о телефонном разговоре с Трампом

Лидер киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал разговор с лидером Белого дома Дональдом Трампом и подтвердил, что они обсужали вопрос урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский рассказал, что после беседы Трампа с Путиным республиканец позвонил ему. Политик проинформировал его о деталях своего разговора с российским лидером, а после обсудил вопрос о решении конфликта еще и с Зеленским.

«Только что говорил с Дональдом Трампом. Продолжительный разговор. О возможностях достичь мира. О нашей готовности работать вместе на уровне команд…», — написал Зеленский в Telegram.

Кроме того, по словам Зеленского, он и Трамп обсудили разговор с главой американского Минфина и вопросы по безопасности и экономическому, а также ресурсному взаимодействию. Собеседники договорились быть на связи и по возможности провести в дальнейшем встречу.

Напомним, что 12 февраля также состоялся звонок Трампа и Путина. Президенты обсудили украинский кризис, Ближний Восток и решение конфликтов, а также взаимовыгодное дружеское сотрудничество. Подробнее об этом рассказывали в Кремле.