Зеленский выступил против участия РФ в мирном саммите

Украинский президент Владимир Зеленский высказался против инициативы своего коллеги из Турции Реджепа Эрдогана о проведении совместного мирного саммита с РФ по Украине. Об этом сообщило информационное агентство РИА Новости .

Во время состоявшейся накануне пресс-конференции с Эрдоганом, Зеленский заявил, что украинская сторона не видит представителей РФ в качестве участников на подобном саммите. Он напомнил о своем раннем тезисе, в котором заявил, что план перемирия должен создаваться без РФ.

В Кремле до этого заявляли, что ситуация на Украине может сменить курс в мирное русло, если будет учитываться ситуация и новые реалии де-факто. Требования российской стороны известны, подчеркнули в Кремле.

Ранее Реджеп Эрдоган заявил о готовности Турции провести мирные переговоры по Украине с участием РФ.