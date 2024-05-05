Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру
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В Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в сообщении церкви, опубликованном в мессенджере.
В субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.
«Блаженнейший митрополит Онуфрий раздал святой свет верующим», — следует из сообщения.
Благодатный огонь — это священное пламя, которое считается чудесным и возникает во время церемонии освящения в православной церкви на праздник Пасхи. Согласно христианской традиции, этот огонь символизирует воскрешение Христа и дарует верующим свет и тепло, очищая их души от грехов. Благодатный огонь считается священным и поклонение этому символу считается одним из высших обрядов для верующих христиан.
В Москву Благодатный огонь доставили также в субботу. Самолет, доставлявший его из Иерусалима, приземлился в аэропорту Внуково-3.
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