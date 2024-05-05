Благодатный огонь доставили в Киево-Печерскую лавру

В Киево-Печерскую лавру канонической Украинской православной церкви (УПЦ), говорится в сообщении церкви, опубликованном в мессенджере.

В субботу, 4 мая, Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий раздал святой свет верующим», — следует из сообщения.

Благодатный огонь — это священное пламя, которое считается чудесным и возникает во время церемонии освящения в православной церкви на праздник Пасхи. Согласно христианской традиции, этот огонь символизирует воскрешение Христа и дарует верующим свет и тепло, очищая их души от грехов. Благодатный огонь считается священным и поклонение этому символу считается одним из высших обрядов для верующих христиан.

В Москву Благодатный огонь доставили также в субботу. Самолет, доставлявший его из Иерусалима, приземлился в аэропорту Внуково-3.

Ночью в храме Христа Спасителя в Москве началось ночное пасхальное богослужение. На нем присутствовали президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин. После службы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил крестный ход.

Ранее священник Филипп Ильяшенко рассказал, что обязательно нужно сделать на Пасху.