Зеленский заявил, что готов к любым переговорам с Россией
Зеленский заявил о готовности к любым переговорам с Россией
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Москвой, но после полного прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты уточнили, что лидер Украины заявил о готовности к переговорам с Россией после прекращения огня и наличии конкретных сроков, но при этом пока не отменил свой указ о запрете переговоров.
Об этом ранее заявлял и представитель Кремля Дмитрий Песков, который напомнил, что Киев до сих пор не снял запрет на ведение контактов с Россией и не предпринял для этого никаких действий.
Ранее сообщалось о том, что в украинской Раде выступили против продления военного положения в связи с тем, что украинцев силой мобилизуют в армию, а сроки демобилизации отсутствуют.