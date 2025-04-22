Зеленский заявил, что готов к любым переговорам с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к любым переговорам с Москвой, но после полного прекращения огня. Об этом пишет РИА Новости.

Журналисты уточнили, что лидер Украины заявил о готовности к переговорам с Россией после прекращения огня и наличии конкретных сроков, но при этом пока не отменил свой указ о запрете переговоров.

Об этом ранее заявлял и представитель Кремля Дмитрий Песков, который напомнил, что Киев до сих пор не снял запрет на ведение контактов с Россией и не предпринял для этого никаких действий.

Ранее сообщалось о том, что в украинской Раде выступили против продления военного положения в связи с тем, что украинцев силой мобилизуют в армию, а сроки демобилизации отсутствуют.