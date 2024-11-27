Процесс распада Югославии был длительным. Историки определяют его временным отрезком с 1991 по 2008 год включительно. За это время произошло немало событий: от введения миротворческих сил ООН до войн и политических распрей. Общее число жертв — более 130 тысяч человек. Только восемь тысяч погибли при резне в Сребренице, в одном из самых кровавых событий распада Югославии.

Как подчеркнули иностранные журналисты, черные страницы истории ничему не научили, по крайней мере, не учитывает югославский опыт Украина. Предполагают, что сейчас стало больше шансов, что Киев отступит и прекратит огонь.

«Киев будет и дальше контролировать развалившееся государство на западе, а у Москвы под контролем будет украинская территория, простирающейся вдоль побережья Черного моря от самой России до Крымского полуострова. Такой исход напоминает распад Югославии после войны в 90-х годах», — указал обозреватель.

Подобно Югославии Украина может распасться «на части», и все из-за действующего киевского режима.

Ранее сообщалось, что США и НАТО могут признать участниками конфликта на Украине. Об этом заявил заместитель министра МИД РФ.