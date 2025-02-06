Зеленский заявил, что не хотел бы и думать о будущем страны без США

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что даже не хочет фантазировать на тему того, что станет с его страной без поддержки Соединенных Штатов. Его слова привело издание РБК-Украина.

По утверждению Зеленского, украинцы были без поддержки Америки в самом начале своей борьбы. Тогда они чуть не потеряли свое государство. ВСУ выстояли во многом благодаря союзникам.

«Я не хотел бы даже фантазировать, что будет, если война будет продолжаться, но это будет война России против Украины без США», — указал он.

По мнению президента, нет никакой уверенности в том, что Украина выстоит в случае отсутствия американской помощи. Ее прекращение ударит по военной мощи, ВСУ станут заметно слабее.

Ранее появилась информация о том, что Киев ввел санкции в отношении ряда россиян и российских учреждений культуры. Так рестрикции были наложены на директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского. Под санкции, которые включают в себя блокировку активов и некоторые иные экономические ограничения, также в список попали несколько музеев Крыма.