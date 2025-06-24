По утверждению украинского президента Владимира Зеленского, ему необходимо быть во главе страны до прекращения конфликта. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

Президент Украины считает, что у него гораздо больше опыта, чем у остальных политиков, для руководства государством во время боевых действий.

«Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца, но самый опытный», — указал он.

Ранее депутат Рады Дубинский заявил, что Зеленский всячески пытается затянуть рассмотрение иска в Верховном суде о проведении выборов главы государства. Он использует для этого различные предлоги, в том числе имитацию хакерской атаки и перенос судебного заседания. Все это делается, по словам Дубинского, из-за страха потерять власть.