Зеленский заявил, что покинет пост президента Украины только после завершения войны
Зеленский пообещал покинуть пост президента Украины, назвав необходимое условие
Фото: [официальный сайт президента Украины]
Главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что завершит свою деятельность на посту главы государства после окончания вооруженного конфликта с Россией. Это заявление было сделано после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Когда журналист Fox News спросил о завершении конфликта и уходе Зеленского, тот подтвердил: «Да».
Зеленский ранее выразил поддержку идее проведения президентских выборов с использованием онлайн-платформ.
«Я всегда поддерживал и поднимал вопрос еще со времен COVID-19, чтобы люди могли голосовать онлайн. Пока что консенсуса с парламентариями мы не нашли», — пояснил Зеленский.
Зеленский также поведал, что на Украине якобы уже разработаны законодательные инициативы, касающиеся проведения президентских выборов. Президент страны высказал предложение о включении референдума в план по разрешению конфликта, хотя конкретный вопрос, который будет вынесен на голосование, он не уточнил.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова охарактеризовала Зеленского двумя словами.