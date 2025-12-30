Главарь киевского режима Владимир Зеленский объявил, что завершит свою деятельность на посту главы государства после окончания вооруженного конфликта с Россией. Это заявление было сделано после его встречи с президентом США Дональдом Трампом. Когда журналист Fox News спросил о завершении конфликта и уходе Зеленского, тот подтвердил: «Да».