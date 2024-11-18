Зеленский заявил, что разрешение на удары вглубь России не анонсируют

Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя информацию в СМИ о том, что президент США Джо Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойное вооружение для атак на российскую территорию, заявил в видеообращении, размещенном в его телеграм-канале, что подобные новости не требуют официального подтверждения, поскольку «ракеты скажут сами за себя».

Ранее портал Axios сообщал, что около трех дней назад Вашингтон уведомил Киев о решении президента США Джо Байдена разрешить Украине применение дальнобойного вооружения для ударов по российской территории.