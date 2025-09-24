Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, Украина начинает экспорт оружия. Такое заявление он сделал во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам Зеленского, хотя Киев не обладает крупными ракетами, но он разработала дроны, способные преодолевать 2–3 тыс. км.

Также, по словам главы киевского режима, сейчас международное право не работает без влиятельных «союзников», готовых его отстаивать. Он подчеркнул, что у Украины и других стран нет иных гарантий безопасности, кроме сильных партнеров и собственного оружия.

Зеленский также предупредил, что Россия пытается осуществить в Молдове сценарий, аналогичный действиям Ирана в Ливане, а глобальная реакция на эту угрозу остается «недостаточной».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Грузия и Белоруссия стали зависимы от России.