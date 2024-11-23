Зеленский заявил, что украинские генералы обязаны сидеть в окопах
Зеленский: украинские генералы должны быть в окопах
Фото: [freepik.com]
Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости кардинальных изменений в подходах к управлению ВСУ. В интервью украинскому изданию «Общественное» он отметил, что что главными задачами руководства армии станут сокращение бюрократии и установление более близкого контакта между офицерами и солдатами.
Зеленский подчеркнул, что для генералов и офицеров крайне важно находиться на передовой. По его мнению, генералы, которые не имели опыта непосредственной службы в окопах, не могут считаться настоящими лидерами ВСУ.
«Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал, несмотря на опыт. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война», — сказал Зеленский.
Зеленский выдели среди основных задач главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сокращение бюрократии, которая, по его мнению, негативно сказывается на моральном состоянии военнослужащих.
К концу ноября Министерство обороны Украины, по словам Зеленского, планирует представить концепцию реформирования ВСУ, которая предполагает переход на новую систему управления «корпус-бригада». Он подчеркнул, что данная реформа нацелена на сокращение «расстояния» между командованием и личным составом, а также на уменьшение бюрократических преград в структуре армии.
Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российская армия к 2027 году может совершить значительный прорыв на украинском фронте.