Владимир Зеленский выступил с заявлением о необходимости кардинальных изменений в подходах к управлению ВСУ. В интервью украинскому изданию «Общественное» он отметил, что что главными задачами руководства армии станут сокращение бюрократии и установление более близкого контакта между офицерами и солдатами.

Зеленский подчеркнул, что для генералов и офицеров крайне важно находиться на передовой. По его мнению, генералы, которые не имели опыта непосредственной службы в окопах, не могут считаться настоящими лидерами ВСУ.

«Офицер должен видеть солдата. Генерал, который не был в окопе, для меня — не генерал, несмотря на опыт. Генералы должны быть в окопах. Вот такая война», — сказал Зеленский.

Зеленский выдели среди основных задач главнокомандующего ВСУ Александра Сырского сокращение бюрократии, которая, по его мнению, негативно сказывается на моральном состоянии военнослужащих.

К концу ноября Министерство обороны Украины, по словам Зеленского, планирует представить концепцию реформирования ВСУ, которая предполагает переход на новую систему управления «корпус-бригада». Он подчеркнул, что данная реформа нацелена на сокращение «расстояния» между командованием и личным составом, а также на уменьшение бюрократических преград в структуре армии.

Ранее экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что российская армия к 2027 году может совершить значительный прорыв на украинском фронте.